Inwoners Guinee-Bissau trekken naar stembus voor tweede ronde presidentsverkiezingen

In het West-Afrikaanse land Guinee-Bissau trekken de bewoners vandaag naar de stembus voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. De strijd in de gewezen Portugese kolonie gaat tussen twee voormalige eerste ministers. De belangrijkste kandidaat is de 56-jarige Domingos Simoes Pereira van de Afrikaanse Partij voor de Onafhankelijkheid van Guinée en Kaapverdië (PAIGC). Hij haalde in de eerste ronde 40,1 procent. Hij neemt het op tegen de 47-jarige Umaro Sissoco Embalo van de partij Madem. De huidige president, José Mario Vaz van de PAIGC, strandde op de vierde plaats tijdens de eerste ronde in november en viel af voor de tweede ronde.

In Guinee-Bissau, onafhankelijk sinds 1974, moet ongeveer 70 procent van de 1,8 miljoen inwoners rondkomen met 2 dollar per dag. Er zijn zo’n 700.000 stemgerechtigden. De stembureaus gingen om 7 uur plaatselijke tijd (8 uur Belgische tijd) open en sluiten om 17 uur (18 uur Belgische tijd). De eerste gedeeltelijke resultaten worden begin volgende week verwacht.

bron: Belga