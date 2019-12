Belgen in het buitenland – Liverpool haalt het zonder overschot van Wolverhampton

Liverpool heeft zondag op de twintigste speeldag in de Premier League gewonnen van Wolverhampton met 1-0. Het doelpunt van Sadio Mané in de eerste helft volstond voor de overwinning. De hoofdrol was andermaal weggelegd voor de videoref.

Liverpool kreeg in de eerste helft een resem kansen, onder meer voor Mané en Firmino. Nochtans moest het tot in de slotminuten wachten op het openingsdoelpunt. De bal belandde via de schouder van Lallana tot bij Mané (42.), die zijn tiende van het seizoen maakte. Scheidsrechter Taylor keurde het doelpunt eerst af wegens vermeend handspel, maar moest op zijn stappen terugkeren na ingrijpen van de VAR. In de absolute slotseconden van de eerste helft leek Pedro Neto zijn ploeg terug in de wedstrijd te brengen met de gelijkmaker, maar zijn goal werd uiteindelijk afgekeurd na andermaal een tussenkomst van de VAR. Jonny stond millimeters buitenspel, zo klonk het oordeel van de videoscheidsrechter.

In de tweede helft werd Rode Duivel Leander Dendoncker op het uur vervangen voor de Man City-killer Adama Traoré. Divock Origi mocht een handvol minuten meespelen in een slotfase waarin het voor The Reds vooral bibberen was. Ondanks een slotoffensief van de bezoekers hield Liverpool stand, waardoor het 2019 afsluit als onbetwiste leider, met een voorsprong van dertien punten op Leicester City. In de laatste wedstrijd van de speeldag, en tevens van dit jaar in de Premier League, staat landskampioen Manchester City zondagavond nog tegenover Sheffield United.

bron: Belga