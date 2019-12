In Somalië is een luchtaanval met drones uitgevoerd op de leiders van al-Shabaab. Volgens de Somalische veiligheidsdiensten zijn daarbij verschillende leiders van de terreurorganisatie omgekomen. De luchtaanval met drones komt een dag na de bloedige aanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Bij die aanslag kwamen bijna 100 mensen om het leven. De aanslag is niet opgeëist, maar velen vermoeden dat al-Shabaab achter de aanslag zit.

Bron: Belga