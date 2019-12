Oekraïense beren lijden aan slapeloosheid door warme winterweer

Zoals op meerdere plaatsen op onze planeet heeft ook Oekraïne te kampen met abnormaal warm winterweer dezer dagen. Volgens beheerders van het nationaal natuurpark van Synevyr heeft die warmte nefaste gevolgen voor de bruine beren in de regio, die normaliter in deze periode een winterslaap houden.

In een lange Facebookpost leggen de natuurbeheerders uit dat de beren normaal gezien in winterslaap gaan rond de winterperiode. Maar in het natuurdomein zijn slechts 3 van de 32 bruine beren in een winterslaap verzonken. Vorig jaar hielden de meesten van hen wel nog een winterslaap. Ook de zoo in Kiev meldt dat de zes beren die er leven evenmin een winterslaap houden.

Wachten op de vrieskou

Volgens de parkbeheerders zijn de temperaturen gewoonweg niet laag genoeg om de beren het signaal te geven dat ze in een winterslaap moeten gaan. Het kwik in de regio van het nationaal park geeft 4 graden aan, terwijl dat rond deze tijd normaal -2,3 graden moet zijn. Er is slechts één echt koude week geweest, toen 3 van de 32 beren erin geslaagd zijn om hun winterslaap aan te vatten. De rest wacht op de vrieskou.

De duur van een winterslaap varieert van soort tot soort – gaande van een paar dagen of weken (zwarte beren in Mexico) tot zes maanden of meer (bruine beren in Alaska). De winterslaap is een manier om de koude wintermaanden te overleven, wanneer het moeilijker is om voedsel te vinden.