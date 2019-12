Zuid-Afrikaan Dlamini geopereerd aan arm

Nicholas Dlamini is in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad met succes geopereerd aan zijn gebroken arm. Dat heeft zijn team NTT, zoals Dimension Data voortaan door het leven gaat, laten weten. De 24-jarige Zuid-Afrikaan liep de blessure gisteren op, toen hij tijdens een traininsgrit in het Nationaal Park Tafelberg hardhandig werd opgepakt door bewakers. Dlamini hield aan het voorval, waarvan beelden snel viraal gingen, een gebroken linkerarm over. “Nicholas herstelt voorlopig verder”, klinkt het bij het team. “Een update volgt later.”

bron: Belga