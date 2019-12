Weerbericht – Rustig en vrij mooi weekend

Het wordt zaterdagnamiddag rustig met zon maar ook hoge wolkensluiers. Op sommige plaatsen kan de lage bewolking blijven hangen, vooral in het westen van het land. Maxima tussen 3 graden op de Ardense hoogvlakten en 7 graden in het westen van het land. De wind waait meestal matig uit het zuidoosten. Het KMI waarschuwt voor CO-intoxicatie. Ook zondag verwacht het KMI rustig weer met zon en af en toe enkele hoge en middelhoge wolkenvelden. Maxima tussen 4 en 6 graden met een zwakke wind uit zuid tot zuidoost.

Maandag is het de hele dag zonnig. De maxima schommelen tussen 5 en 10 graden. De wind is vaak matig uit zuidzuidwest. Dinsdag is het eerst vaak zwaarbewolkt maar droog. In de loop van de dag komen er geleidelijk opklaringen. De maxima schommelen tussen 3 en 9 graden bij een zwakke of matige noordoostenwind. Woensdag is het meestal zonnig. Het blijft droog. Na een koude ochtend met algemene nachtvorst en kans op aanvriezende mist, klimmen de temperaturen overdag tussen 2 en 6 graden. Ook op donderdag is het zonnig. In de loop van de avond neemt de bewolking vanaf het zuidwesten toe. Het blijft droog bij maxima tussen 4 en 10 graden.

Vrijdag trekt een regenzone vanaf de Noordzee over ons land. De maxima schommelen tussen 3 en 9 graden.

bron: Belga