Warschau roept Russische ambassadeur op het matje na beschuldigingen van Poetin

Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag de Russische ambassadeur op het matje geroepen na uitspraken van de Russische president Vladimir Poetin. Hij beschuldigde Polen ervan een “bondgenootschap” te hebben gesloten met Hitler aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog en antisemitisch te hebben gehandeld. Polen pikt de “historische insinuaties van de hoogste Russische autoriteiten” niet, verklaart vice-minister van Buitenlandse Zaken, Marcin Przydacz, aan persbureau PAP.

Poetin deed de uitspraken dinsdag in een toespraak voor enkele hooggeplaatste officieren van het Russische ministerie van Defensie. De president zei dat hij archieven had ingekeken die door het Rode Leger in Europa na 1945 waren teruggevonden. Daaruit bleek dat verschillende landen, waaronder Polen, hadden samengezworen met de nazi-dictator, zei hij. “In wezen hebben ze samengezworen met Hitler, dit blijkt duidelijk uit de archiefdocumenten”, aldus Poetin. De Russische president zei dat hij “beledigd was door de manier waarop Hitler en Polen het zogenaamde Joodse vraagstuk bespraken”.

Warschau benadrukt dat Polen “het eerste land was dat in september 1939 gewapend verzet voerde tegen het Duitse leger dat werd gesteund door de Sovjet-Unie”. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen bijna zes miljoen Poolse burgers om, onder wie drie miljoen Joden, benadrukt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Rusland “probeert de medeverantwoordelijkheid van de Sovjet-Unie bij de vernietiging van de vrede in Europa te minimaliseren. De USSR was in de jaren 1939-1941 een bondgenoot van het Duitsland van Adolf Hitler”, aldus het ministerie nog.

