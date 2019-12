Vijf doden bij crash vliegtuigje in Louisiana

In de Amerikaanse staat Louisiana zijn zaterdag vijf mensen om het leven gekomen bij de crash van een klein vliegtuig. Drie anderen raakten gewond. Op het moment van de crash waren zes mensen aan boord van het vliegtuigje, een tweemotorige Turboprop Piper. Het toestel was volgens lokale media opgestegen in het stadje Lafayette en was onderweg naar Atlanta, toen het plots neerstortte. Wat er precies fout liep, is niet duidelijk. De federale autoriteiten zijn een onderzoek gestart.

Vijf inzittenden overleefden de crash niet, onder wie een 30-jarige sportverslaggever van het lokale nieuwsstation WDSU. Een andere passagier werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Drie omstaanders moesten eveneens naar het ziekenhuis.

bron: Belga