Spotify bant politieke advertenties in 2020

Spotify zal vanaf 2020 geen politieke advertenties meer laten horen in de VS. Dat maakt de Zweedse streamingdienst vrijdag bekend, nu ook andere internetgiganten maatregelen nemen met het oog op de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De maatregel komt er omdat het bedrijf niet voldoende middelen heeft om te controleren of advertenties geen desinformatie bevatten. “Op dit ogenblik zijn onze processen, systemen en middelen nog niet robuust genoeg om deze inhoud op een verantwoordelijke manier te beoordelen en te valideren”, klinkt het in een mededeling. “We zullen deze beslissing herbekijken naarmate onze capaciteiten evolueren.”

Spotify had op 30 september 248 miljoen maandelijkse gebruikers, waaronder 113 miljoen abonnees.

De bedrijven staan steeds meer onder druk om maatregelen te nemen tegen fake news. Democratische kandidaten en afgevaardigden beschuldigen de bedrijven ervan politici die onwaarheden verspreiden een platform te geven.

Facebook schrapt politieke advertenties niet, ook al zijn de boodschappen misleidend of bevatten ze leugens. Het bedrijf geeft enkel een waarschuwing omdat het vindt dat het niet zijn taak is om aan politieke censuur te doen.

Twitter verbiedt wel alle politieke advertenties en Google legt beperkingen op voor advertenties die zich te specifiek richten op bepaalde kiezers.

Bron: Belga