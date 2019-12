Jupiler Pro League – Coach Käre Ingebrigtsen verlaat Oostende

Oostende moet naar een nieuwe coach op zoek. De Noor Käre Ingebrigtsen verlaat de kustploeg voor het Cypriotische APOEL Nicosia. “Op vraag van Ingebrigtsen bereikte KVO een akkoord om hem te laten vertrekken”, meldt de club op Twitter. Vrijdagavond zat Ingebrigtsen bij de uitmatch in Charleroi (5-0) voor het laatst op de bank bij Oostende. “De trainer bracht ons op de hoogte van zijn uitdrukkelijke wens om de deur bij KVO achter zich dicht te trekken om aan de slag te gaan bij APOEL”, verduidelijkte voorzitter Frank Dierckens. “Hij kan er aan de slag bij een club die Europees speelt en hij ziet het als een volgende stap in zijn carrière. Wie zijn wij dan om hem tegen te houden? Het heeft weinig zin om verder te gaat met iemand van wie de focus hier niet meer ligt. Ik wil wel benadrukken dat zijn beslissing niets te maken heeft met de sportieve of financiële situatie van de club. Käre heeft hier altijd zijn werk in alle vrijheid kunnen doen en is ook altijd correct betaald geweest. Hij vond gewoon dat hij deze nieuwe uitdaging moest aangaan. Vervolgens zaten we met hem rond de tafel en kwamen we tot een overeenkomst.”

Ingebrigtsen informeerde de spelersgroep meteen na de wedstrijd over zijn nakende vertrek. Hij bedankte hen uitgebreid voor de samenwerking en wenste hen veel succes in de toekomst. “Omdat Käre nog niet heeft getekend bij APOEL wilden wij ook niet voorbarig communiceren”, zegt Dierckens. “Er was een afspraak dat er pas zou worden gecommuniceerd van zodra alles officieel in kannen en kruiken was. Blijkbaar moet een externe partij toch gepraat hebben met de pers, waardoor het nieuws tijdens de match al uitlekte. Dus konden we niet anders meer dan dit nieuws te brengen. Zo is er meteen ook duidelijkheid naar de supporters, sponsors en spelers toe. Het had weinig zin om iedereen nog enkele dagen in onzekerheid te laten.”

“Vanaf zaterdag begint de zoektocht naar een nieuwe trainer. Die kan zich dan tijdens de winterstage perfect inwerken en zijn eigen accenten leggen. Vandaag in Charleroi was een wanprestatie, maar tegen Anderlecht, Club Brugge en AA Gent toonden we dat er wel talent zit in deze groep. We moeten weer vertrouwen tanken om er na Nieuwjaar weer ‘volle bak’ in te vliegen.”

De 54-jarige Ingebrigtsen stond sinds begin dit seizoen aan het roer bij Oostende. In mei tekende hij een contract voor twee jaar. Voordien was de voormalige Noorse international in eigen land als trainer bij Ranheim (2007), FK Bodö/Glimt (2008-2011) en Rosenborg (2014-2018) aan de slag.

Na 21 speeldagen is Oostende met 18 punten veertiende en op twee na laatste in de Jupiler Pro League. APOEL is in Cyprus vijfde, op tien punten van stadsgenoot Omonia, maar wel met nog drie inhaalmatchen te goed.

Bron: Belga