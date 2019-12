Belgische man overlijdt bij crash vliegtuigje in noorden van Frankrijk

Bij de crash van een ULM-vliegtuigje in het noorden van Frankrijk is een man om het leven gekomen. Dat melden Franse media. Volgens La Voix du Nord gaat het om een 60-jarige Belg. Het ULM-vliegtuigje was volgens de Franse media net opgestegen toen het motorpech kreeg. Het toestel stortte rond 15 uur neer nabij de landingsbaan van de luchthaven van Prouvy, niet ver van Valenciennes.

De man, volgens La Voix du Nord een Belg van 60 jaar oud, was alleen aan boord en was op slag dood.

De ordediensten kwamen massaal ter plaatse. Onderzoek moet meer duidelijkheid brengen over de juiste omstandigheden van de crash.

bron: Belga