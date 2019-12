All Star Game Euromillions Basket League ziet veel spelers afhaken

Verschillende basketters die zaterdagavond in Vorst Nationaal zouden meespelen in de All Star Game van de Euromillions Basket League, moeten verstek laten gaan met blessure, ziekte of privéredenen. Dat meldt de organisatie. Een team met de beste buitenlanders neemt het in Vorst Nationaal op tegen een selectie Belgen. Team Belgium zal niet kunnen rekenen op Domien Loubry (Brussels), Vincent Kesteloot (Antwerpen), Khalid Boukichou (Charleroi) en Jean-Marc Mwema (Oostende). Zij worden vervangen door Nathan Kuta (Limburg United) en Niels Foerts (Brussels).

In de rangen van het Team World laten Shevon Thompson (Oostende), Jared Wilson-Frame (Limburg United), Anthony Beane (Charleroi), Braian Angola (Oostende), Keye Van der Vuurst de Vries (Oostende) en Ibrahima Fall Faye (Antwerpen) het duel schieten. Armon Fletcher (Mechelen), Brandan Stith (Leuven), JJ Mann (Aalst), Jito Kok (Mechelen) en Katin Reinhardt (Bergen) nemen hun plaats in.

bron: Belga