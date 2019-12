Algemene staking Frankrijk – Treinverkeer verstoord en tal van manifestaties op 24ste dag van algemene staking

Het sociaal protest tegen de hervorming van de pensioenen in Frankrijk is zaterdag aan zijn 24ste dag toe. Het treinverkeer was opnieuw zwaar verstoord. In tientallen steden kwamen honderden tot duizenden mensen op straat. De stakingsacties in Frankrijk duren al langer dan de staking in 1995, die liep van 24 november tot 15 december, toen de regering ook al geprobeerd heeft om de pensioenen te hervormen. Uiteindelijk trok ze het plan weer in, waarna de rust terugkeerde. De pensioenhervorming die nu wordt doorgevoerd, waarbij de regering de 42 pensioenregimes wil vervangen door één systeem met punten, is de eerste poging tot hervorming sinds 1995.

In de hoofdstad Parijs kwamen zo’n 300 gele hesjes op straat. Het kwam even tot spanningen tussen de manifestanten en de politie, die traangas afvuurde. Volgens een filmpje op sociale media raakte Jérôme Rodrigues, een bekende manifestant van de gele hesjes, lichtgewond aan het oog.

In Bayonne waren er volgens de politie 1.100 betogers, volgens de vakbonden 2.200. In Toulouse kwamen een honderdtal manifestanten op straat, in Saint-Etienne zo’n 500 en en in Rennes 150. Ook in kleine steden protesteerden enkele honderden betogers, zoals in Romilly-sur-Seine, Tergnier en Aulnoye-Aymeries.

Het treinverkeer ondervond ook zaterdag opnieuw veel hinder. Ongeveer zes op de tien tgv’s reed en slechts een op de vijf regionale treinen. Zes metrolijnen in Parijs reden zaterdag niet. Vervoersmaatschappij RATP kondigde zaterdagavond aan dat dertien van de zestien metrolijnen zondag gesloten zullen zijn.

Bron: Belga