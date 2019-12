Moet je je auto eigenlijk altijd verzekeren?

De meeste mensen hebben een auto of hebben al eens met een wagen gereden. Dat kost een hoop geld, en dan hebben we het niet alleen over de brandstof. Zo tel je voor een autoverzekering ook heel wat centjes neer. Maar is dat wel altijd nodig?

Een auto is nog steeds de handigste manier om je van punt A naar punt B te bewegen. Voor sommige mensen is een wagen zelfs noodzakelijk omdat ze bijvoorbeeld niet op een andere manier op hun werk geraken. Maar een auto kost, naast de aankoop, behoorlijk wat centjes. Van zodra je de openbare weg op gaat, betaal je wegentaks. En je mag diezelfde openbare weg nooit op als je geen autoverzekering hebt.

Verplichte basisverzekering

Het antwoord op de titel is dus duidelijk: ja, je bent verplicht om een autoverzekering aan te gaan, behalve als je je wagen op privégrond of in een garage ongebruikt laat staan. Je bent echter enkel verplicht om een basisverzekering af te sluiten: de BA autoverzekering, die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Daarmee ben je verzekerd tegen lichamelijke en materiële die jij met je auto aan derden hebt veroorzaakt. Belangrijk detail: een BA dekt je eigen (lichamelijke) schade niet. Wil je dat wél, dan kan je opteren voor duurdere formules.

Rekening houden met verschillende factoren

Zo ben je met een mini-omnium verzekerd tegen schade door brand, (poging tot) diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en aanrijding met dieren. Een full-omnium gaat nog een stap verder: die biedt dezelfde dekking als een mini-omnium, maar ook qua eigen schade zit je daarbij safe. De prijzen variëren per verzekeringsmaatschappij, en er wordt telkens rekening gehouden met verschillende factoren, zoals je leeftijd, het type auto en je schadeverleden. Een autoverzekering vergelijken is echter nooit een slecht idee. Zo bekom je het optimale tarief voor jouw situatie.

Wat met een dakkoffer?

Tot zover je auto, maar wat als je op reis gaat en je hebt een dakkoffer nodig voor je bagage? Wel, de meeste verzekeringsmaatschappijen dekken schade aan of diefstal van je dakkoffer als die op het moment van de feiten op je auto ligt én je een omniumverzekering hebt. Met enkel een BA kan je het dus vergeten. Maar je kan al heel wat ellende vermijden door stevige dakdragers – waarop je dakkoffer komt te liggen – aan te schaffen. Die zijn vaak goed beveiligd met sloten. Een handig overzicht van mogelijke dakdragers kan je bekijken op dakdragerwinkel.nl.

Onverzekerd rijden

Kortom, als je gebruik wil maken van de openbare weg, kan je niet om een autoverzekering heen. Lap je de regels aan je laars, dan riskeer je zware straffen. In dat geval kan je je verwachten aan een geldboete van 8 dagen tot 6 maanden, een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar en/of zelfs een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden. Je bent dus gewaarschuwd!