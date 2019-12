Tennisser Rafael Nadal en turnster Simone Biles zijn L’Equipe’s kampioenen van 2019

Tennisser Rafael Nadal en turnster Simone Biles zijn door L’Equipe tot kampioenen van 2019 verkozen. De Franse sportkrant maakte de uitslag van het referendum bij zijn journalisten donderdag bekend. De 33-jarige Nadal dankt de erkenning aan een twaalfde zege op Roland-Garros en een vierde op het US Open. Daarnaast won hij een vijfde keer de Davis Cup met Spanje. Hij sloot het jaar af als nummer een van de wereld. Ook in 2010, 2013 en 2017 (samen met Roger Federer) werd hij door L’Equipe al tot “Kampioen der Kampioenen” uitgeroepen. Alleen de Jamaicaanse sprinter Usain Bolt staat vaker op de erelijst (vijf keer).

“Het wordt moeilijk om Bolt te evenaren. Maar ik ben ook al heel blij dat ik vier keer heb gewonnen”, verklaarde Nadal. “Dit geeft me veel voldoening, ik ben hier heel blij mee. Ook omdat deze prijs uit Frankrijk komt, na Spanje het belangrijkste land voor mijn carrière.”

Biles, 22 jaar, volgt zichzelf op de erelijst op en won ook al eens in 2016. Ze voegde in 2019 vijf wereldtitels aan haar palmares toe en bracht haar recordtotaal zo op negentien. “Een ongelooflijke eer”, reageerde de Amerikaanse op haar uitverkiezing.

Bron: Belga