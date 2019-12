PDC WK darts – Geen derde wereldtitel voor Gary Anderson

Gary Anderson (PDC-5) zal het WK darts dit jaar geen derde keer winnen. “The Flying Scotsman”, wereldkampioen in 2015 en 2016, moest vrijdag in de achtste finales met 4-2 het onderspit delven voor Nathan Aspinall (PDC-12). In de kwartfinales (best of 9) treft de 28-jarige Aspinall mogelijk Dimitri Van den Bergh (PDC-29). De 25-jarige Antwerpenaar moet zich daarvoor zaterdag nog wel van Adrian Lewis (PDC-13) ontdoen. Vorig jaar schopte Aspinall het tot de halve finales.

Anderson is al de zevende speler uit de top tien van de Order of Merit die er uitgaat. Rob Cross (PDC-2), Michael Smith (PDC-4), Daryl Gurney (PDC-6), James Wade (PDC-8), Ian White (PDC-9) en Dave Chisnall (PDC-10), allemaal Engelsen, gingen hem voor. De Nederlander Michael van Gerwen (PDC-1), de Welshman Gerwyn Price (PDC-3) en de Schot Peter Wright (PDC-7) zijn de overgebleven favorieten.

Hoe het met de carrière van de 49-jarige Anderson verder moet is nog niet duidelijk. De Schot kampte het hele seizoen met rugklachten en overweegt er een punt achter te zetten.

bron: Belga