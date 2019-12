Vicevoorzitter Europese Commissie schrijft Britten een ‘liefdesbrief’

De eerste vicevoorzitter Frans Timmermans heeft in de Britse krant The Guardian een liefdesbrief aan Groot-Brittannië gepubliceerd. “Mijn hart is gebroken”, klinkt het onder meer. Groot-Brittannië stapt meer dan waarschijnlijk eind volgende maand uit de EU. In zijn brief beschrijft Frans Timmermans zijn liefde voor Groot-Brittannië, ontstaan in Rome waar hij als kind op een Britse internationale school zat. “Ik ging terug naar Nederland, trouwde, werd vader, scheidde, trouwde opnieuw, werd verkozen in het parlement en benoemd tot minister, maar het Verenigd Koninkrijk was er altijd. Als deel van mij”, klinkt het onder meer. “Ik ken je nu. En ik hou van je. Voor wie je bent en wat je me hebt gegeven. Ik ben als een oude minnaar. Ik ken je sterke en zwakke kanten. Hoe genereus, maar ook hoe gierig je kunt zijn. Je vindt jezelf uniek en anders, maar je bent dat misschien minder dan je denkt.”

De Nederlandse nummer twee van de Europese Commissie betreurt de brexit, die zich normaal gezien op 31 januari 2020 voltrekt. “Het breekt mijn hart, maar ik respecteer die beslissing. Je was er in tweestrijd over, zoals je altijd in tweestrijd was over de EU. Ik wou dat je daaraan had vastgehouden, het stond je goed en hield ons allen in betere vorm.”

Timmermans zegt tot slot dat de Britten altijd opnieuw EU-lidstaat kunnen worden. “Onze banden zullen nooit volledig worden verbroken. Wij zullen niet weggaan en jij kan altijd bij ons terugkomen.”

bron: Belga