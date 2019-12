Tottenham heeft weinig overschot tegen Brighton

Tottenham heeft op Boxing Day de punten thuisgehouden tegen Brighton & Hove Albion. Spurs haalde het met 2-1. Met Jan Vertonghen, in zijn 300e wedstrijd voor de Engelsen, en Toby Alderweireld in de basis leek de ploeg van Mourinho halfweg de eerste helft op voorsprong te komen. De treffer van Harry Kane werd echter afgekeurd voor (nipt) buitenspel. Tien minuten later viel de goal aan de overkant. Adam Webster kopte een voorzet voorbij doelman Gazzaniga.

Zeven minuten na de pauze had Kane zijn revanche beet. Hij trapte de gelijkmaker in twee tijden voorbij Mat Ryan. In de 72e minuut moest de ex-goalie van Club Brugge zich opnieuw omdraaien. Dele rondde een collectieve aanval knap af met een mooie lob.

Leandro Trossard viel een kwartier voor tijd in bij de bezoekers maar kon de gelijkmaker niet meer forceren.

In het klassement is Tottenham na negentien speeldagen voorlopig vijfde met 29 punten. Brighton staat dertiende met 20 punten.

bron: Belga