“Tommelein heeft carrure om voorzitter te worden”

Bart Tommelein heeft de carrure om partijvoorzitter te worden. Dat zegt Open Vld-kopstuk Maggie De Block in een interview met Newsweek. “Voor mij is het een goeie kandidaat”, zegt De Block in het interview. “Ik weet niet of wij ook aan zeven kandidaat-voorzitters gaan geraken, maar voor mij is hij iemand met maturiteit. We zijn van dezelfde leeftijd, dat schept een band. Ik ken hem ook al van in het begin en ik vind dat hij daar toch wel de carrure voor heeft.”

De Block bevestigt in het interview dat haar partij een moeilijke periode heeft doorgemaakt, na het lekken van de nota van toenmalig informateur Paul Magnette (PS). “Er is daar allerlei zotte praat verteld, die eigenlijk veel met emotie te maken had”, aldus De Block. “Dat moet er zijn in politiek, want anders ben je niet genoeg geëngageerd. Maar ik zou mij toch alles niet laten wijsmaken, in feite. Want de vraag was: ‘Hoe ga je daarop reageren’? Maar hoe ga je reageren op zaken die eigenlijk niet relevant zijn?” Daarmee doelt ze op het feit dat de nota vooral een document van Magnette zelf was en niet zozeer een synthese van wat er met de andere partijen was besproken.

Volgens de minister zal de regeringsvorming niet lukken op de manier waarop ze momenteel wordt gevoerd. “Niet op de manier waarop we nu bezig zijn. Dat is dan het feit dat er getwitterd wordt door een beetje iedereen die eigenlijk daar niet echt aan de tafel zit voor de informatiegesprekken. Daar moet discretie zijn. Voor de politici is het toch beter dat zij het vertrouwen geven aan hun onderhandelaars en zelf een beetje bescheiden zijn in het twittergedrag en de opmerkingen. Anders heeft het daar geen schijn van kans om tot een compromis te komen.”

bron: Belga