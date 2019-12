Nieuwe voorzitter van Likoed-partij wordt vrijdagochtend bekendgemaakt

In Israël hebben de leden van de conservatieve Likoed-partij donderdag een nieuwe voorzitter gekozen. Om 22 uur sloten de stembussen, maar de resultaten worden pas vrijdagochtend meegedeeld. De nieuwe voorzitter zal de partij leiden tijdens de verkiezingen van 2 maart. Het gaat al om de derde stembusslag in minder dan een jaar, die een einde moet maken aan de zwaarste politieke crisis in de geschiedenis van het land.

De kans is groot dat ontslagnemend premier Benjamin Netanyahu herverkozen wordt als voorzitter, maar zijn enige tegenstander, de voormalige minister van Binnenlandse Zaken en Onderwijs Gideon Saar, zou het volgens de verwachtingen echter ook niet slecht doen. De 53-jarige Saar zou zich dan ook kunnen profileren als de opvolger van Netanyahu, aangezien die laatste er twee keer niet is in geslaagd om een regering te vormen en beschuldigd wordt van corruptie.

Ongeveer 116.000 partijleden werden opgeroepen om te stemmen. Volgens lokale media was er een opkomst van iets minder dan 50 procent.

Bron: Belga