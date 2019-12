Mathieu van der Poel rondt lange solo af op WB veldrijden

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft vandaag de wereldbekerveldrit in Heusden-Zolder op zijn naam geschreven. De Nederlandse wereldkampioen rondde een lange solo succesvol af. In de vierde van negen rondes zette Van der Poel aan en liet de concurrentie achter. Daarna bouwde hij zijn voorsprong uit en hield vlot stand. Aan de streep had de Nederlander zes seconden voorsprong op Laurens Sweeck, die de sprint voor de tweede plaats won voor Quinten Hermans en Michael Vanthourenhout.

Voor Van der Poel was het zijn vierde WB-zege op rij (na Tabor, Koksijde en Namen).

Belgisch kampioen Toon Aerts (Telenet Baloise Lions) stond ondanks zijn ribblessures toch aan het vertrek. De Belgische kampioen miste na een vroege val zijn start en moest daardoor de hele tijd achtervolgen. Hij werd uiteindelijk veertiende op 1:04 maar blijft leider in de tussenstand van de wereldbeker.

Op 19 januari staat in het Franse Nommay de voorlaatste wereldbekermanche op het programma. Een week later volgt in het Nederlandse Hoogerheide het slotakkoord.

bron: Belga