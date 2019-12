Informateurs consulteren middenveld

Informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) zijn consultaties van het middenveld gestart. Dat laten ze vandaag weten in een mededeling. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt in de aanloop naar een nieuwe regering. Ook bijvoorbeeld Johan Vande Lanotte en Didier Reynders hielden afgelopen zomer een brede consultatieronde. Informateurs Coens en Bouchez zijn op zoek naar andere mogelijkheden, weg van de tweedeling tussen een paars-gele of een paars-groene coalitie. Ze willen vanuit een “centrale as” vertrekken en zien met welke van de tien partijen er raakpunten gevonden kunnen worden.

Die opdracht lijken ze breed te benaderen. Ze willen opnieuw het middenveld en de economische spelers horen om tot een technische nota te komen. Vandaag ontvingen de twee het Monitoringcomité, de Nationale Arbeidsraad, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Federale Pensioendienst en het Planbureau. Morgen en volgende week gaan ze door met hun consultaties.

Coens en Bouchez moeten op 13 januari opnieuw verslag uitbrengen bij de koning.

bron: Belga