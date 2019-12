Genk sluit 2019 af met zege tegen Eupen, Waasland-Beveren vergroot kloof met Cercle

Racing Genk gaat de winterstop in met een welgekomen zege. De landskampioen won vandaag met 2-1 van KAS Eupen op de 21e speeldag in de Jupiler Pro League. KV Mechelen haalde het met 1-2 bij Excel Moeskroen en duikt de top zes binnen. Waasland-Beveren versloeg STVV met 1-0 en profiteerde zo optimaal van de 1-0 nederlaag van rode lantaarn Cercle Brugge bij KV Kortrijk. In de Luminus Arena kwam Genk in de twaalfde minuut op voorsprong. Junya Ito kapte Cools uit in de zestien meter en trapte de 1-0 tegen de touwen. Twaalf minuten ver in de tweede helft kopte Paul Onuachu op de paal, Samatta besloot op De Wolf in de herneming. Na een Eupense hoekschop counterde Genk zich naar de 2-0, Onuachu rondde beheerst af. Snel daarna lukte Jean Thierry Lazare de aansluitingstreffer, waardoor de thuisploeg niet kon achteroverleunen. Toch hielden de Limburgers stand.

Genk blijft dankzij de driepunter in de race voor Play-off I. Het is achtste met 31 punten. KV Mechelen, de nummer zes, telt drie punten meer.

Dat KV Mechelen zat al na twee minuten op rozen bij Moeskroen. Joachim Van Damme verschalkte Moeskroen-doelman Vasic met een schuiver. Op slag van rust verdubbelde Williams Togui Mel (45.+1) de score. De goal van Nemanja Antonov (90.+1) kwam te laat voor de Henegouwers.

Malinwa (34 punten) springt over Zulte Waregem (31 punten) naar de zesde plaats. Essevee speelt om 18u in het Jan Breydelstadion tegen Club Brugge.

Rode lantaarn Cercle Brugge ging met 1-0 onderuit in het Kortrijkse Guldensporenstadion. Stef Peeters duwde in de tweede helft de 0-1 binnen, maar op aangeven van de VAR werd de treffer afgekeurd wegens buitenspel. Aan de overzijde zette Gary Kagelmacher (81.) wel een geldig doelpunt op het scorebord.

Waasland-Beveren deed een goede zaak in de degradatiestrijd. Het won op de eigen Freethiel met 1-0 van STVV. Stefan Milosevic (35.) lukte het enige doelpunt van de partij. Na de 2-1 zege van vorige week tegen Standard kenden de Waaslanders zo een bevredigend eindejaar. In de stand vergroten ze hun voorsprong op hekkensluiter Cercle Brugge (11 punten) tot zes punten. KV Kortrijk is twaalfde met 22 punten. STVV staat één plaats hoger met 23 punten.

bron: Belga