Weerbericht – Zo goed als droge en relatief warme kerstdag

We krijgen een zo goed als droge en relatief warme kerstdag. Enkel in het oosten kunnen er af en toe enkele buien vallen. Dat meldt het KMI. Woensdag zijn er uitgebreide wolkenvelden waaruit vooral in de oostelijke landshelft nog af en toe buien kunnen vallen. In het westen blijft het grotendeels droog en verwacht het KMI vooral na de middag enkele opklaringen. De temperaturen veranderen nauwelijks en liggen tussen 4 of 5 graden op de Ardense hoogten en 7 of 8 graden in het westen. De wind waait meestal matig, aan zee aanvankelijk nog vrij krachtig, uit west tot noordwest. Op het einde van de dag neemt de wind in kracht af.

Woensdagavond en -nacht wordt het overal rustig en droog maar blijft het vaak bewolkt. Vooral in de oostelijke helft van het land is er kans op vorming van nevel of mist die ten zuiden van Samber en Maas kan aanvriezen. De minima liggen tussen -1 of -2 graden in de Hoge Venen en 5 of 6 graden in het noordwesten. De wind wordt zwak en krimpt van west naar zuidoost.

Donderdag is het wisselend tot vaak zwaarbewolkt. In de loop van de namiddag trekt een zwakke regenzone het land binnen vanaf de kust, ’s nachts gevolgd door een meer actieve storing. De maxima liggen tussen 3 en 6 graden. Vrijdag is het eerst zwaarbewolkt en soms regenachtig. Na de middag wordt het droger met opklaringen. Het is vrij zacht met maxima van 4 graden in de Hoge Venen tot 8 à 9 graden in Vlaanderen.

Zaterdag blijft het droog en wordt het na een grijze start mogelijk vrij zonnig. De maxima liggen tussen 3 en 8 graden. Ook zondag blijft het na een koude nacht droog met zonnige perioden in het binnenland maar af en toe meer bewolking in het noordwesten. De maxima liggen tussen 2 en 6 graden.

bron: Belga