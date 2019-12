NBA – Philadelphia smeert leider Milwaukee verlies aan

Philadelphia heeft op kerstdag een mooie thuiszege geboekt in de NBA. De 76ers versloegen koploper Milwaukee met 121-109. Joel Embiid was andermaal dé sterkhouder bij Philadelphia. Hij maakte 31 punten in het Wells Fargo Center en plukte 11 rebounds. Ook Tobias Harris (22 ptn), Josh Richardson (18 ptn) en Ben Simmons (15 ptn, 14 assists) eindigden ruim in de dubbele cijfers.

Bij de bezoekende Bucks klokte de Griekse vedette Giannis Antetokounmpo af op 18 punten en 14 rebounds. Hij bleef daarmee in de schaduw van zijn teamgenoot Khris Middleton, die 31 punten maakte en 8 rebounds plukte.

Voor Milwaukee was het nog maar de vijfde nederlaag in 32 wedstrijden. De Bucks blijven ruim aan kop in de Eastern Conference voor Boston (21-7), dat eerder op de avond met 102-118 won bij kampioen Toronto.

Philadelphia staat vierde met 23 zeges en 10 nederlagen.

bron: Belga