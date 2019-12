Alleen Nasdaq zet recordreeks voort

Op een rustige en korte handelsdag is een einde gekomen aan de recordreeksen van de Dow-Jonesindex en de S&P 500. Techbeurs Nasdaq kroop nog wel iets hoger en kon weer een nieuw record bijschrijven. Boeing, waar beleggers nog nakauwden op het vertrek van topman Dennis Muilenburg, en Uber, waar oprichter en oud-topman Travis Kalanick de deur achter zich dichttrekt, stonden in de belangstelling. Omdat Wall Street op eerste kerstdag gesloten blijft, was de handel al dun.

De Dow-Jonesindex sloot na een halve handelsdag om 19.00 uur Belgische tijd met een min van 0,1 procent op 28.515,45 punten. De breed samengestelde S&P leverde een fractie in tot 3223,38 punten. De Nasdaq steeg 0,1 procent tot 8952,88 punten.

Boeing daalde 1,4 procent na de plus van bijna 3 procent een dag eerder, toen het vertrek van Muilenburg bekend werd gemaakt. Er kwam informatie over de vertrekregeling van Muilenburg, meer gegevens over het aan de grond houden van de 737 MAX en berichten dat de Europese Commissie de overname van Embraer niet zomaar wil goedkeuren naar buiten.

Taxibedrijf Uber steeg 0,4 procent na het vertrek van oud-topman Travis Kalanick als bestuurder. Kalanick, die de afgelopen maanden al ruim 2 miljard dollar aan aandelen verkocht, wil zich gaan richten op zijn nieuwe bedrijf en liefdadigheid.

De euro was 1,1084 dollar waard, tegen 1,1080 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 61,00 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 67,07 dollar per vat.

