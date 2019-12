Wim Ballieu lanceert boxershorts met ballen op én plaats voor condoom

Tijdens de kerstperiode kan je in de winkelketen ZEB speciale boxershorts kopen. De onderbroeken zijn het resultaat van een samenwerking tussen La Fabuleux Marcel de Bruxelles en Balls and Glory, de restaurantketen van kok Wim Ballieu. Opvallend is dat de boxershorts een geheim compartiment hebben waarin je een condoom kan opbergen.

Wie houdt van ballen in alle vormen en gewichten, beleeft deze periode met al die kerstbomen een fantastische tijd. De winkelketen ZEB wil daar nog wat plezier aan toevoegen met drie opmerkelijke boxershorts. Ze komen voort uit een samenwerking tussen het kledingmerk La Fabuleux Marcel de Bruxelles en de restaurantketen Balls and Glory van Wim Ballieu. Bij die laatste hebben ze natuurlijk al veel ervaring met ballen, al serveren ze daar enkel handgedraaide exemplaren om op te eten.

Laat je kroonjuweel in de verpakking

Er zijn drie versies van de boxershorts beschikbaar. Een zwarte, een grijze en een appelblauwzeegroene met als print, hoe kan het ook anders, dartelende gehaktballen. Opvallend is dat de onderbroeken ook een geheim hebben. Ze zijn namelijk uitgerust met een verborgen ruimte waar je een condoom in kan wegsteken. Want sommige cadeaus laat je best in de verpakking.

De boxershorts zijn online te verkrijgen voor 20 euro. Je vindt ze ook in de vestigingen van Balls and Glory.