Nog geen verdachten in beeld van brandstichting asielcentrum Bilzen

Anderhalve maand na de brandstichting in het toekomstige asielcentrum in Bilzen heeft het parket van Limburg nog geen verdachten in beeld. Dat laat Pieter Strauven, van het Limburgse parket, weten. De speurders zijn op dit ogenblik nog bezig met het identificeren van iedereen die zich op 10 november in de buurt van het voormalige woonzorgcentrum “Ark van Noé” bevond. Dat gebeurt aan de hand van het gsm-verkeer en de analyse van de gegevens van de ANPR-camera’s. Een aangestoken brand vernielde het woonzorgcentrum waar deze maand 140 asielzoekers zouden worden in opgevangen. Bij de brand kwam ook asbest vrij.

De stad Bilzen heeft zich ondertussen wel burgerlijke partij gesteld zodat ze het strafdossier kunnen inkijken, opvolgen en eventueel een schadevergoeding kunnen vragen. Ook de kosten die gemaakt werden voor de brandweer- en politiediensten, de ruimingskosten en de verwijderingskosten van het asbest kunnen op die manier later teruggevorderd worden.

bron: Belga