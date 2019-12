Geen plaats in instelling: jonge overvallers naar huis

Drie 17-jarige overvallers die eind vorige week een apothekeres hebben bedreigd, zijn alweer vrijgelaten. Omdat er geen plaats was in de gesloten gemeenschapsinstelling Everberg, werden ze ­zonder voorwaarden naar huis ­gestuurd, zeer tegen de zin van het gerecht en jeugdrechter. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad dinsdag. Volgens de kranten werden twee onder hen dit weekend vrijgelaten, de zeventienjarige die twee dagen eerder met het mes zwaaide, mocht maandagochtend vertrekken. De reden: “Plaatsgebrek in de gesloten gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg”, de plek waar minderjarigen die zich schuldig maken aan zware misdrijven – diefstal met geweld, verkrachting, afpersing en drugshandel – heen worden gestuurd.

Magistraat Frank Demeester van het Brugse gerecht bevestigt de informatie. “Wij hadden in dit dossier, uiteraard, de plaatsing in een gesloten instelling gevraagd. Ook de jeugdrechter vond dat de gepaste maatregel. Helaas bleek er geen plaats.”

Demeester zegt dat het drietal zonder specifieke voorwaarden huiswaarts mocht. “Zodra er plaats is, zullen de jongeren wél naar Everberg moeten”, benadrukt de magistraat.

Het is niet de eerste keer dat de gesloten instellingen overvol blijken te zitten. Anderhalf jaar geleden trok het Antwerpse gerecht al aan de alarmbel.

bron: Belga