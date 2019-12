Presentatrice schrijft gepeperd briefje aan buur die klaagt over te luide seks

De Nederlandse presentatrice Malou Holshuijsen heeft onlangs haar buurman op hilarische wijze op zijn plaats gezet. Hij liet zijn ongenoegen immers horen door luid te kloppen op de muren omdat een koppel in het appartement aan het rollebollen was. Holshuijsen stuurde hem een briefje waarin ze haar ongenoegen over zijn gebonk neerschreef.

Onlangs raakte Malou Holshuijsen maar niet in slaap in haar appartement in Amsterdam. Niet omdat haar buren hoorbaar aan het vrijen waren, maar wél omdat een andere buurman oorverdovend luid op de muren klopte in de hoop dat de seksgeluiden zouden milderen.

“Lang leve de liefde”

De Radio 1-presentatrice voor BNN VARA besloot om haar ergernis te ventileren in een briefje. “Dit briefje is niet voor de zaterdag-seks-buren want: lang leve de liefde en supergoed dat je daarna meteen gaat plassen. Dit briefje is voor de geïrriteerde droplul die zo keihard op de muren slaat. Wilt u daarmee stoppen? Het is seks, weekend, er wordt geneukt, nou en?! Neem een bak koffie, zet een leuk muziekje op en geniet van je zaterdag. Lieve groet. Malou van 2-hoog hiernaast”, schreef ze.

Ze deelde het briefje op Twitter, waar het op heel wat gelach onthaald werd. “Geweldig” en “Je bent een baas”, klinkt het onder meer.

Uitgepraat

Intussen heeft Malou het akkefietje uitgepraat met de man. “Mijn buurman, die ik een brief schreef waarin ik hem uitmaakte voor droplul, stond zojuist voor mijn deur. We dronken koffie en maakten het goed. Buurman is droplul-af. Einde”, besloot ze.