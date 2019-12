Poetin geeft brug naar geannexeerde Krim vrij voor treinverkeer

De Russische president Vladimir Poetin heeft de trein genomen over de Krimbrug, die het schiereiland van de Krim verbindt met het Russische vasteland, en verklaarde zo de langste brug van Rusland open voor treinverkeer. Rusland heeft de Krim in 2004 geannexeerd. Oekraïne protesteerde daarom, net als de Europese Unie en de VS, tegen de brug. De Russische staatstelevisie toonde -live hoe Poetin eerst bij de machinist in zijn cabine stond. “Pojechali”, zei Poetin, oftewel: “We zijn weg.” Poetin dronk vervolgens een theetje met arbeiders in een wagon, terwijl de trein over de negentien kilometer lange brug reed.

Rusland heeft de Krim in 2014 geannexeerd, ondanks internationaal protest. Vele landen beschouwen het schiereiland nog steeds als Oekraïens grondgebied.

De Russische president stapte de trein in Kertsj in, op de Krim, en kwam even later aan op het Russische schiereiland Taman. “Dit is een grote prestatie”, aldus de Russische leider. Voortaan kunnen miljoenen Russen naar de Krim reizen via auto en trein.

De autoweg van de omstreden brug, die 228 miljard roebel kostte of 3,3 miljard euro, opende Poetin al vorig jaar. De bouwwerkzaamheden aan het spoor duurden meer dan vier jaar. De Russische tv toonde maandag ook hoe een trein met 530 passagiers vertrok in Sint-Petersburg. Zij zullen dinsdagnacht aankomen op de Krim.

bron: Belga