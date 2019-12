WB veldrijden Namen – Aerts hoopt dat schade na val meevalt: “Ik kan tot donderdag herstellen”

Toon Aerts deed zonda glange tijd mee voor de overwinning in de Wereldbekermanche in Namen, maar werd uitgeschakeld door een val in het slot. “Door die koude begon je meer en meer foutjes te maken”, zei hij na afloop. “Die laatste val deed echt pijn, vooral aan mijn rib heb ik last.” Toon Aerts kwam twee keer in beeld ten val, één keer in een plas, één keer tegen een paaltje. “Meteen na de cross voelde mijn rib niet echt goed aan en als ik mijn lichaam in de tegenovergestelde richting buig, krijg ik een pijnscheut”, legde hij uit. “De ergste pijn is intussen wel weg, misschien was die eerste reactie feller door de koude na de koers. Wat ik nu meteen ga doen? Eerst douchen, dan bad, warm krijgen en dan loop ik langs bij de kinesist. Het voelt nu al wat beter, hopelijk valt de schade mee en ik heb nog tot donderdag (wanneer de Wereldbeker in Heusden-Zolder wordt verreden, red.) om te herstellen.”

De kou werd door iedereen als grootste tegenstander opgeworpen. “Ja, zeker toen ik in die plas terecht kwam, mijn lichaam warmde niet meer op, je verliest de focus en dan maak je fouten, waardoor ik op het eind weer val. Het is jammer dat ik zo de koers verlies, maar die leidersplaats in het klassement is een mooie troostprijs. Ik wil die plaats verdedigen, het is een mooi klassement.”

Mathieu van der Poel liet een beetje in het midden of het vernieuwde parcours gevaarlijk was. Aerts daarentegen knikte van ja op die vraag. “Ja, ik vind van wel. Dat vond ik al toen ik de wedstrijd bij de vrouwen bekeek en als je dan zelf valt, vind je dat nog meer. Die ene passage was gevaarlijk, vooral door de spoorvorming. Het is jammer dat een valpartij de koers beslist. Door die kou heb je je fiets niet meer onder controle, je lichaam doet niet meer wat je hersenen je vertellen. Dat is spijtig.”

“Nu kan ik niet veel vertellen over de cross zelf, maar ik denk en ik hoop dat we hier later met plezier over kunnen nadenken en verhalen over vertellen na onze carrière. Hier ben je toch crosser voor geworden.”

bron: Belga