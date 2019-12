Proximus League – Lokeren gaat opnieuw pijnlijk onderuit in eigen huis, Westerlo wint met 0-4

Het blijft crisis bij Sporting Lokeren. De Waaslanders verloren zondag de slotwedstrijd van de zesde speeldag van de tweede periode in de Proximus League kansloos met 0-4 van Westerlo. Lokeren blijft zo afgetekend laatste in 1B, zowel in de tweede periode als in de algemene stand. De manschappen van coach Stijn Vreven kwamen na dertien minuten op achterstand. Abrahams trapte van buiten de zestien op de paal en Vetokele was goed gevolgd om de 0-1 binnen te tikken. Op het halfuur profiteerde Buyl van geklungel achterin bij de thuisploeg en hij verdubbelde de bezoekende voorsprong. Abrahams deed meteen na rust de boeken helemaal dicht. De Zuid-Afrikaan was goed gevolgd om een door Verhulst geloste vrijschop van Brüls binnen te tikken. Het slotakkoord was opnieuw voor Vetokele. De Belgische Angolees zette na een knappe dribbel de 0-4 eindstand op het bord. Lokeren zat nooit in de wedstrijd en incasseerde zo zijn vierde nederlaag in de laatste vijf thuiswedstrijden.

In de stand van de tweede periode blijven de Waaslanders laatste met nauwelijks twee punten na zes speeldagen. Westerlo komt door de zege naast OH Leuven, winnaar van de eerste periode, op de zesde plaats met zeven punten.

Lommel had de zesde speeldag van de tweede periode in 1B vrijdag geopend met een 1-0 zege tegen koploper Beerschot. Zaterdag deelden Roeselare en Union de punten en boekte Virton een 0-2 uitzege bij OH Leuven.

bron: Belga