Parlementsverkiezingen in Oezbekistan zijn test voor democratische hervormingen

In Oezbekistan trekt de bevolking zondag naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Die worden gezien als een belangrijke test voor de democratische hervormingen die zijn doorgevoerd na de dood van de autoritaire leider drie jaar geleden. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OSCE) zal het verloop van de stemming observeren en zal maandag haar bevindingen voorstellen.

De organisatie heeft herhaaldelijk hervormingen in het verkiezingsproces aan Oezbekistan aanbevolen na eerdere verkiezingen.

Oezbekistan is de tweede grootste economie van de voormalige Sovjetunie. Het land werd 25 jaar door de autoritaire heerser Islam Karimov geleid, tot hij begin september 2016 op 78-jarige leeftijd overleed aan een beroerte. Hij werd toen opgevolgd door Shavkat Mirziyoyev, maar de OSCE sprak na die verkiezing over “zware onregelmatigheden”, zoals fraude bij de stemming.

Bij de vorige parlementsverkiezingen in 2014 verklaarde de OSCE dat de politiek “strak werd gecontroleerd” in Oezbekistan.

