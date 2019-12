Kerstmarkt van Berlijn geëvacueerd

De kerstmarkt in Berlijn is zaterdagavond laat geëvacueerd nadat twee bezoekers zich verdacht hadden gedragen. Het bleek om vals alarm te gaan. Drie jaar geleden kwamen op die kerstmarkt elf mensen om bij een aanslag. De bezoekers verlieten de kerstmarkt op de Breitscheidplatz in het centrum van de stad op een rustige en geordende manier, liet de politie op Twitter weten. Een dienst in de nabijgelegen kerk werd onderbroken.

De politie doorzocht de markt en de buurt rond de kerk, maar ontdekte niets gevaarlijk. De zoekactie werd opgestart nadat twee mannen werden opgemerkt die zich verdacht gedroegen. Ze werden opgepakt, maar later weer vrijgelaten.

De politie zegt “gevoelig te hebben gereageerd” omdat op dezelfde markt drie jaar geleden een aanslag plaatsvond. Op 19 december 2016 reed een man met een gestolen vrachtwagen in op de kerstmarkt. Daarbij kwamen 11 mensen om en vielen nog eens 70 gewonden. De dader had de bestuurder van de vrachtwagen omgebracht voordat hij het voertuig gebruikte voor de aanslag. Hij werd enkele dagen nadien doodgeschoten in Italië.

Bron: Belga