Jupiler Pro League – STVV en Antwerp spelen 1-1 gelijk na twee late goals

Sint-Truiden en Antwerp hebben zondag op de twintigste speeldag in de Jupiler Pro League 1-1 gelijkgespeeld. Yuma Suzuki leek STVV drie minuten voor tijd de drie punten te bezorgen, maar dankzij een strafschopdoelpunt van Refaelov vier minuten in blessuretijd ging Antwerp toch nog met een punt naar huis. In de tussenstand blijft de Great Old tweede met 38 punten, nog steeds acht minder dan leider Club Brugge, dat eerder op de dag ook 1-1 speelde bij AA Gent. STVV is tiende met 23 punten. De partij op Stayen begon aan een kabbelend tempo en het was wachten tot een halfuur spelen voor de eerste, échte kans. Sousa leek de Truienaars op voorsprong te brengen, maar zijn schot ging via het onderbeen van Hoedt net naast. Antwerp, zonder de geschorste topschutter Mbokani, toonde weinig pit en kreeg pas na rust voet aan grond op het kunstgras van de Kanaries.

Na tien minuten in de tweede periode trapte Rodrigues op Schmidt, Gano, de vervanger van Mbokani, mikte de rebound tegen de lat. STVV was gewaarschuwd en hield de rangen gesloten. Antwerp probeerde wel, maar toonde weinig creativiteit voorin. In het slot kwamen beide teams dan toch eindelijk onder stoom. Voor STVV was Suzuki drie minuten voor tijd attent voor doel. De Japanner tikte een door Bolat afgeweerd schot van Sousa makkelijk binnen, 1-0. Antwerp leek geslagen, maar kwam vier minuten in blessuretijd toch nog langszij. Invaller Troonbeeckx haakte Buta in de zestien en Refaelov klaarde de klus vanaf elf meter. Eindstand: 1-1.

Bron: Belga