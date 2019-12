Aanval op gevangenisdirectrice Jamioulx gekwalificeerd als moordpoging

De aanval door een gedetineerde op de directrice van de gevangenis van Jamioulx wordt gekwalificeerd als poging tot moord. Dat is vernomen van Vincent Fiasse, procureur des Konings van Charleroi. Volgens hem wijzen de eerste elementen van het onderzoek wel degelijk op voorbedachtheid. De gedetineerde ging de vrouw te lijf met een zelfgemaakt wapen, bestaande uit twee stukken plexiglas met in het midden een scheermesje. De feiten deden zich voor tijdens de zitting van een tuchtprocedure. De directrice probeerde de uithalen af te weren, maar raakte lichtgewond aan de hals en de achterkant van de rug. Ze moest niet naar het ziekenhuis gebracht worden, “maar er werden vitale lichaamsonderdelen geviseerd”, aldus de procureur des Konings. Een cipier kwam tussenbeide en kon zo erger voorkomen. Ook hij raakte gewond, aan de hand.

De gedetineerde is geboren in 1995 en zit sinds 2014 in de gevangenis. Hij is veroordeeld tot zware straffen, van respectievelijk 10 en 15 jaar, voor diefstallen met geweld en gijzelingen. De man wordt maandag verhoord over de feiten van zondagvoormiddag. Hij zit momenteel in een veiligheidscel in Jamioulx, maar hij zal overgebracht worden naar een andere gevangenis.

Gezien de ernst van het incident geldt momenteel nachtregime in de gevangenis: alle gedetineerden moeten op cel blijven en er vinden geen activiteiten plaats.

bron: Belga