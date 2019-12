BIZAR. Labrador moet operaties ondergaan nadat hij DIT eet

Een te gulzige labrador uit het Verenigd Koninkrijk heeft een goede engelbewaarder. De viervoeter moest twee levensreddende operaties ondergaan nadat hij meer dan dertig versierde kerstkoekjes had ingeslikt.

Het baasje van Marley, Rachael Bulmer, had speciaal voor haar vrienden en familie koekjes gebakken en in zakjes ingepakt. “Die had ik op de hoek van de keukentafel gelegd, maar toen ik merkte dat er een aantal weg waren, wist ik meteen dat Marley ze had opgegeten”, vertelt ze.

In shock

Toen de labrador opeens heel erg ziek werd, haastte Rachael zich meteen naar het dierenziekenhuis. “Hij begon zich heel raar te gedragen en leek in shock te gaan.” Eenmaal in het ziekenhuis moesten de dierenartsen twee operaties uitvoeren. Tijdens de operaties haalden ze maar liefst 34 decoratieve kerstlintjes uit zijn maag die zijn darmen blokkeerden. De artsen vonden ook een aantal beenderen die Marley helemaal had opgepeuzeld, die zaten ook vast in zijn maagje.

“Dit waren twee lange en risicovolle operaties”, klinkt het bij de dierenkliniek. “De kansen voor Marley om te overleven waren miniem.” Maar Marley is ondertussen weer thuis en kan nu rustig bekomen van dit avontuur.