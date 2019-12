Zorgpersoneel protesteert op Brusselse Grote Markt tegen onderfinanciering

Zorgpersoneel van de actiegroep “La santé en lutte” heeft vandaag op de Brusselse Grote Markt een symbolisch protest gehouden voor de kerststal die er opgesteld staat. Een dertigtal actievoerders klaagde er de slechte werkomstandigheden, de lage lonen en de achteruitgang van de kwaliteit van de zorg aan met spandoeken en slogans. “We willen meer personeel, een hoger loon en meer menselijkheid. Binnenkort behandelen we de mensen op het stro, net zoals in de kerststal. De werkomstandigheden van gezondheidswerkers zijn ondraaglijk en de kwaliteit van de patiëntenzorg blijft achteruitgaan. We hebben 67 miljoen euro van het parlement gekregen, wat een eerste stap is, maar dat zal de miljardenbezuinigingen van de afgelopen jaren niet compenseren. We hebben een fundamentele mentaliteitswijziging nodig”, legt verpleegster Marie uit.

De actiegroep “La santé en lutte” stelt de commercialisering van de gezondheidssector aan de kaak. De mens moet weer centraal komen te staan en niet de winst of de rentabiliteit. Gezondheid moet niet rendabel zijn, maar wel efficiënt en humaan, luidt het.

bron: Belga