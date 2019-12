Thomas Detry houdt tweede plaats vast in Thailand

Met een derde ronde van 66 slagen blijft Thomas Detry vandaag zijn kansen gaaf houden op eindwinst in de Thailand Masters (Asian Tour/500.000 dollar), die gespeeld wordt op de Phoenix Gold-golfbaan in het Thaise Pattaya. De 26-jarige Brusselaar, die aan een sterk seizoen bezig is maar wel nog op zoek is naar een eerste overwinning, bracht op dag drie een scorekaart binnen van vijf onder par en dit na vijf birdies, een eagle en twee bogeys. Detry telt één slag meer dan de 24-jarige Thai Jazz Janewattananond, die een sublieme ronde neerzette van 60 slagen, elf onder par. Op plaats drie, met drie slagen meer dan de leider, volgt Phachara Khongwatmai die na een derde ronde van 69 slagen de koppositie moest afstaan.

Nicolas Colsaerts zette een stevige derde ronde neer van 64 slagen, zeven onder par. De Open de France-winnaar putte zes birdies en een eagle weg en moest een bogey op zijn kaart schrijven. Met zijn totaalscore van 203 slagen, tien onder par, klom hij van de 48e naar een gedeelde elfde plaats.

Bron: Belga