Sportgala 2019 – Nina Derwael volgt zichzelf op als Sportvrouw van het Jaar

Turnster Nina Derwael is zaterdagavond op het Sportgala voor het tweede jaar op rij verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. De negentienjarige Truiense bleef in de eindafrekening met 1077 punten basketster Emma Meesseman (907 ptn), de voorbije twee jaar derde, en atlete Nafi Thiam (667 ptn), winnares in 2014, 2016 en 2017, voor. De voorbije drie jaar stonden telkens deze drie atleten op het podium bij de verkiezing voor Sportvrouw van het Jaar. Derwael kreeg de trofee uit handen van Tia Hellebaut, olympisch kampioene hoogspringen in 2008 en dat jaar ook Sportvrouw van het Jaar. Derwael verlengde in oktober in het Duitse Stuttgart haar wereldtitel op de brug met ongelijke leggers. Verder werd ze vijfde in de allroundfinale en hielp ze het nationale team met een twaalfde plaats aan olympische kwalificatie. In juni veroverde ze ook goud op de balk op de Europese Spelen in Minsk.

De dichtste ereplaatsen waren voor Emma Meesseman en Nafi Thiam. Meesseman won in oktober met haar Amerikaanse team Washington Mystics de WNBA. Thiam slaagde er diezelfde maand op het WK atletiek in Doha niet in haar wereldtitel op de zevenkamp te verlengen. Thiam moest de Britse Katarina Johnson-Thompson voorlaten.

bron: Belga