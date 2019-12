Pompeo noemt Russisch-Chinees veto tegen Belgische VN-resolutie een “schande”

De Verenigde Staten hebben het veto van Rusland en China tegen een ontwerpresolutie in de Verenigde Naties voor de verlening van humanitaire hulp aan 4 miljoen Syriërs “schandelijk” genoemd. De resolutie werd door België, Duitsland en Koeweit ingediend en kreeg vrijdag een veto. Ze diende om humanitaire hulp van de VN voor Syriërs met een jaar te verlengen. “U heeft bloed aan uw handen”, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, aan het adres van Moskou en Peking, die “liever steun aan hun partner in Damascus verlenen, en aldus het leven van miljoenen onschuldige burgers in het midden van de winter in de weegschaal leggen”.

Ngo’s als Oxfam en Save the Children hadden eerder op de dag al gewaarschuwd voor een humanitaire ramp in Syrië als gevolg van het veto. De hulp is onder meer voor de provincie Idlib in het noordwesten van Syrië bestemd, waar zaterdag volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten nog twaalf burgers gedood werden bij luchtaanvallen door het Syrische bewind en zijn Russische bondgenoot.

Bron: Belga