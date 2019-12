Persoon verschanst zich in woning in Terhulpen – opgesloten in gevangenis Sint-Gillis

De man die zich vrijdag had verschanst in een woning in het Waals-Brabantse Terhulpen en ’s avonds werd opgepakt, is zaterdag onder aanhoudingsmandaat geplaatst wegens poging tot doodslag en verwondingen toegebracht aan een bejaarde buurvrouw. Dat is vernomen van de procureur des Konings van Waals-Brabant. De man, geboren in 1967, had eerst voertuigen beschadigd en stenen geworpen naar woningen. Een bejaarde buurvrouw kreeg klappen. Vervolgens verschanste hij zich in zijn woning. Twee agenten riepen versterking in van twee collega’s en samen drongen ze het huis binnen. Op de verdieping werden ze geconfronteerd met de man die gewapend was met een bijl en tuingereedschap. Toen hij op hen afkwam, openden de agenten het vuur. De verdachte werd drie keer geraakt. Ook een agente raakte per ongeluk gewond.

De speciale eenheden van de federale politie werden er uiteindelijk bijgehaald om de man te neutraliseren. Volgens de procureur des Konings heeft hij psychiatrische problemen. Hij is opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis die over een speciale vleugel beschikt. De verdachte moet binnen de vijf dagen voor de raadkamer verschijnen.

bron: Belga