Kerstmarkt van Nice kortstondig geëvacueerd na dreigement van man

De kerstmarkt van Nice is zaterdagnamiddag ontruimd nadat een man er op de markt mee had gedreigd “alles op te blazen”, zo heeft het stadsbestuur gemeld. De man kon worden opgepakt en twee uur na de ontruiming ging de kerstmarkt van de Zuid-Franse stad weer open. “Een individu liep voorbij een veiligheidsagent en zei dat hij ‘alles zou opblazen’, waardoor gedacht werd dat hij explosieven op de kerstmarkt had gelegd”, aldus burgemeester Christian Estrosi.

“De agent speelde de informatie meteen aan de veiligheidstroepen door en via onze bewakingscamera’s identificeerden we een individu dat door de ordetroepen opgepakt werd in een naburige supermarkt, preciseerde Estrosi.

“Meteen” werd beslist de 3.500 mensen op de markt te evacueren. De evacuatie verliep rustig en duurde 20 minuten. De politie doorzocht de kerstmarkt en vond niets, waarna de markt weer openging.

Bron: Belga