Franc CFA verandert van naam en wordt eco in acht Afrikaanse landen

Acht landen in het westen van Afrika en Frankrijk hebben beslist de CFA-frank ingrijpend te hervormen. De naam van de munt verandert in eco, zo heeft de Ivoriaanse president Alassane Ouattara in aanwezigheid van zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron aangekondigd. “We hebben over een hervorming van de CFA-frank beslist met drie grote veranderingen (…) waaronder de naamsverandering” en “de stopzetting van de centralisering van 50 procent van de reserves van de Franse schatkist”, verklaarde Ouattara op een persconferentie op de tweede dag van een bezoek van de Franse president aan Ivoorkust. Derde wijziging: Frankrijk gaat zich terugtrekken uit de bestuursinstanties waarin het aanwezig was.

Macron sprak van zijn kant van een belangrijke “historische hervorming”. “De eco zal het daglicht zien in 2020, ik ben erover verheugd”, aldus de Franse president. De franc CFA werd “gezien als een van de overblijfselen van Françafrique”.

Over de hervorming werd sinds zes maanden onderhandeld tussen Frankrijk en de acht landen van de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie: Benin, Burkina Faso, Ivoorkust, Guinee-Bissau, Mali, Niger, Senegal en Togo.

Bron: Belga