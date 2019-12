Amerikaanse ruimtemacht officieel in het leven geroepen

In de Verenigde Staten is met de bekrachtiging van de defensiebegroting officieel een ruimtemacht in het leven geroepen. Amerikaans president Donald Trump had midden vorig jaar al de oprichting van zijn “Space Force” aangekondigd. Dit is een “groot moment”, aldus het staatshoofd. De jaarlijkse defensiebegroting (NDAA) werd eerder deze week goedgekeurd door het Amerikaanse Congres en Trump zette vrijdagavond (lokale tijd) zijn handtekening onder de wet. Die bevat onder meer de oprichting van een ruimtemacht als zesde onderdeel van het Amerikaanse leger, naast de landmacht, de luchtmacht, de zeemacht, het marinierskorps en de kustwacht. Het is de eerste keer sinds 1947 – toen de luchtmacht een afzonderlijke eenheid werd – dat er een nieuw legeronderdeel bijkomt.

“Met mijn handtekening vandaag bent u getuige van de geboorte van de ruimtemacht, die nu officieel de zesde tak van de strijdkrachten van de Verenigde Staten wordt”, zei Trump tijdens de ondertekeningsceremonie op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington. “Er zullen veel dingen gebeuren in de ruimte. Want de ruimte is het nieuwste oorlogstoneel. Te midden van ernstige bedreigingen tegen onze nationale veiligheid, is Amerikaanse superioriteit in de ruimte van vitaal belang.”

Trump stelde generaal John “Jay” Raymond aan als eerste bevelhebber van de ruimtemacht, een benoeming die nog het groen licht van de Senaat moet krijgen. De NDAA voorziet niet in personeelsbudget voor de ruimtemacht, waardoor die in eerste instantie een beroep moet doen op zowat 16.000 medewerkers van de luchtmacht – meer bepaald het Air Force Space Command.

Bron: Belga