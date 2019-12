Vlaamse regering bevestigt keuze voor uitbreiding Antwerpse haven met beperkt nieuw dok

De Vlaamse regering heeft de volgende horde genomen in de realisatie van extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen. De regering bevestigt de eerdere keuze voor de realisatie van een beperkt nieuw dok en nieuwe containercapaciteit door inbreiding van bestaande dokken. In de plannen kan het polderdorp Doel blijven bestaan. Dat hebben minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) en minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vrijdag bekendgemaakt na afloop van de Vlaamse ministerraad. De vorige Vlaamse regering liet acht alternatieven voor de uitbreiding van de Antwerpse haven onderzoeken. Finaal opteerde de regering voor een negende piste. Dat negende alternatief voorziet in 7,1 miljoen bijkomende containercapaciteit via de inbreiding van de bestaande dokken, aangevuld met de ontwikkeling van één zijde van een nieuw getijdendok. Op die manier kan polderdorp Doel gespaard blijven.

De nieuwe Vlaamse regering bevestigt nu die keuze via de principiële goedkeuring voor een voorkeursbesluit. Die keuze komt er na het doorlopen van het maatschappelijk onderzoek tussen 8 juni en 17 augustus.

“Met de extra containercapaciteit neemt de Vlaamse regering de wissel op de toekomst. We zetten zo een nieuwe, belangrijke stap in de verdere groei van de haven van Antwerpen”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters. Volgens N-VA-minister Zuhal Demir gaat het om “een ambitieuze keuze voor de verdere groei van de haven van Antwerpen als een van de motoren van de Vlaamse economie.” Demir is ook tevreden met de vrijwaring van de open ruimte en natuur.

Het dossier gaat nu naar de Raad van State en komt dan terug naar de Vlaamse regering voor de definitieve vaststelling. Daarna kan de uitwerkingsfase starten, waarin het voorkeursalternatief verder wordt verfijnd.

bron: Belga