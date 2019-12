Tweede agent van Russische geheime dienst overleden

Een tweede agent van de Russische geheime dienst FSB is overleden, na de schietpartij gisteren door een gewapende man aan het hoofdkwartier van de instelling in Moskou. Dat heeft het onderzoekscomité, de belangrijkste federale onderzoeksautoriteit in Rusland, gezegd. De dader schoot gisterenavond met een kalasjnikov op mensen in de buurt van het FSB-hoofdkwartier. Eén agent stierf ter plekke en een tweede is nu in het ziekenhuis bezweken aan zijn verwondingen. Daarnaast vielen er vijf gewonden.

Het onderzoekscomité bevestigde ook de identiteit van de man. Het gaat om de 39-jarige Evguenni Miniourov, die in de regio Moskou woont. In een eerdere mededeling liet het comité al weten dat hij “geliquideerd” werd. Over het motief voor zijn daden hebben de autoriteiten nog niks gezegd.

bron: Belga