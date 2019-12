Problemen met Boeing-capsule: keert zondag terug naar aarde

De geplande reis van de Boeing-ruimtecapsule Starliner richting het Internationaal Ruimtestation ISS is mislukt. Het tuig zal onverrichterzake terugkeren naar aarde, zo is op een persconferentie bij NASA gezegd. De voorziene koppeling aan het ISS morgen zal niet kunnen plaatsvinden omdat er een anomalie opgetreden is, zo liet NASA-baas Jim Bridenstine weten. De capsule geraakte niet in de juiste baan om het station te bereiken, zo liet de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie eerder al weten. De lancering met behulp van een Atlas-V draagraket, vandaag om 6.36 uur lokale tijd vanop Cape Canaveral in Florida, verliep nog vlekkeloos, en de capsule maakte zich ook zoals gepland los van de draagraket.

Maar nadien kwam het bericht dat de Starliner niet in de juiste baan zat. “De ontsteking die nodig was voor de afspraak met het ISS vond niet plaats”, verduidelijkte Jim Bridenstine tijdens een persconferentie.

“Er was een anomalie aan boord van het tuig, waardoor de Starliner dacht dat hij op de goede baan zat. Maar de capsule heeft meer brandstof verbruikt dan voorzien om de controle te behouden. Daardoor kan er niet aangemeerd worden bij het ISS. Op dit moment vliegt de Starliner in een veilige baan.”

De Starliner zou zondag terug op aarde moeten landen, zo lieten experts weten. Nadien wordt verder gekeken wat het exacte probleem was.

Het gaat om een onbemande testvlucht. De Boeing-ruimtecapsule zou normaal morgen aanmeren aan het ISS en er een week blijven.

De bedoeling is dat de capsule binnen afzienbare tijd astronauten van en naar het ruimtestation vervoert.

