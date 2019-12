NMBS gaat niet in beroep tegen vonnis treinramp Buizingen

In tegenstelling tot spoornetbeheerder Infrabel, gaat spoorwegmaatschappij NMBS niet in beroep tegen het vonnis over de treinramp in Buizingen. De NMBS zegt wel dat ze een aantal elementen uit het vonnis van de politierechtbank “met klem betwist”, maar tekent geen beroep aan “uit respect voor de slachtoffers, hun families en hun naasten”.

Eerder op de dag liet Infrabel weten wel beroep aan te tekenen. Volgens de spoornetbeheerder zet de motivatie van het vonnis de functionering van het spoornet op de helling.

Bij de treinramp van 15 februari 2010 in Buizingen vielen 19 doden.

bron: Belga